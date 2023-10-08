Павлюченко: «Поражение в дерби может привести к перестановкам в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

«Игроки «Спартака» подойдут к этому матчу с максимальным настроем, здесь иначе быть не может — это дерби, важнейшая игра. «Спартаку» просто необходимо обыграть ЦСКА, чтобы реабилитироваться после серии неприятных поражений. Других вариантов у них не остается. Поражение в дерби, безусловно, может привести к перестановкам в команде — придется встряхнуть команду. И все это понимают. Но сейчас нужно думать о том, как победить в этом принципиальном матче», — приводит «РБ Спорт» слова Павлюченко.

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. Красно-белые после 10 туров занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. Армейцы идут на 9-й позиции, имея в активе такое же количество очков.