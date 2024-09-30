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Сегодня, 18:15

Павлюченко — о первых матчах Соболева за «Зенит»: «Пока не вижу того Сашу, который был в «Спартаке»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в комментарии «СЭ» оценил первые матчи нападающего Александра Соболева за «Зенит».

«У «Зенита» серьезная атака, Александру нужно прыгнуть выше головы. Посмотрел последние матчи. Пока не вижу того Соболева, который был в «Спартаке» в хорошей форме. Он большой период времени не играл, вокруг было много негатива. Ему нужно время на восстановление. Не сомневаюсь, что у него все получится», — сказал Павлюченко «СЭ».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в минувшем августе. На счету футболиста 4 матча за петербургский клуб во всех турнирах и 1 голевая передача.

Дарик Агаларов

Александр Соболев
Роман Павлюченко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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