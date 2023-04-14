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Павлюченко считает, что у «Ростова» не хватит сил закончить сезон РПЛ в топ-3

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о том, какие команды станут призерами Российской РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Не знаю, что нужно будет делать «Спартаку», если они по итогу сезона не войдут в первую тройку РПЛ. Это должно будет решать руководство клуба. Мне кажется, «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» — вторым, а ЦСКА — третьим. Петербуржцы завоюют золотые медали, там шансов нет. Надеюсь, что красно-белые будут вторыми в итоге. «Ростов» сейчас бьется, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всем уважении к Карпину, его команде не хватит сил», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

После 22-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. На втором месте идет «Ростов», отставая от петербуржского клуба на девять очков. Спартаковцы расположились на третьем месте, а «армейцы» — на четвертом. Их отставание от команды под руководством Валерия Карпина составляет три и четыре очка соответственно.

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-pri-vsem-uvazhenii-k-karpinu-rostovu-ne-khvatit-sil-chtoby-finishirovat-v-troike-243348/
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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