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Сегодня, 12:47

Павлюченко считает, что вся игра «Спартака» зависит от Промеса

Виктория Кравченко

Обладатель Кубка России в сезоне-2002/03 в составе «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, что думает о результатах полузащитника Квинси Промеса в этом сезоне.

«Сейчас практически вся игра «Спартака» зависит от Промеса, потому что он набрал такой ход, забивает в каждой игре, в атаке он лидер, от него будет все зависеть. Я думаю, что ЦСКА просматривает игры, наверное, [главный тренер команды Владимир] Федотов знает, что нужно будет выключить Промеса, может быть, кто-то с ним будет персонально играть, чтобы его остановить. Промес может из ничего пробить, создать момент, забить. Поэтому я думаю, что для ЦСКА будет большой проблемой Промес в атаке», — цитирует Павлюченко ТАСС.

16 октября состоится матч ЦСКА — «Спартак» в Москве. Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.

Источник: https://tass.ru/sport/16055395
Квинси Промес
Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
2
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