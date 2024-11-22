Павлюченко считает, что за золото РПЛ будут бороться «Зенит» и «Краснодар»

Сегодня, 16:11
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
«Зенит» и «Краснодар» находятся на верху турнирной таблицы благодаря своей стабильности. Мне кажется, это две команды, которые реально будут бороться за чемпионство в этом сезоне. Они изрядно набирают очки против команд из нижней части турнирной таблицы. Это важно.
«Локомотив» к этому числу я пока не причисляю. Думаю, железнодорожники будут наступать на пятки лидерам, но на весь сезон их не хватит. Может быть, еще «Спартак» подтянется к этой тройке. В ЦСКА и «Динамо», честно говоря, я не верю», — цитирует Павлюченко Legalbet.
После 15 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 37 очками, «Зенит» занимает второе место — 36 очков. «Локомотив» идет третьим с 34 очками.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)