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29 марта, 13:58

Павлюченко: «Спартак» — фаворит матча. Но «Урал» — темная лошадка, которая может дать бой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

«Спартак» — фаворит. Но мы все знаем российский чемпионат. Тут может произойти все. «Спартак» — команда, которая может выдать два хороших матча, а следом два ужасных. «Урал» — темная лошадка, которая может дать бой. На них надо настраиваться серьезно. У «Спартака» будут серьезные проблемы, если произойдет какая-то недооценка. Если они хотят за что-то зацепиться, то не имеют права терять очки в матче с «Уралом», — сказал Павлюченко «СЭ».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 13-й строчке (19 очков).

Игра первого круга завершился победой екатеринбургской команды со счетом 3:2.

Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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