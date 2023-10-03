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Сегодня, 01:50

Павлюченко: «Спартаку» не хватает еще одного форварда в помощь Соболеву»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об игре линии нападения московской команды после матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Когда у Соболева не ладится игра, «Спартак» теряет позицию центрального нападающего. У красно-белых много фланговых игроков атаки, но нет еще одного центрального нападающего. Отсюда возникают проблемы. «Спартаку» не хватает еще одного форварда в помощь Соболеву», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками после 10 туров.

 
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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-spartaku-ne-hvataet-eshhe-odnogo-forvarda-v-pomoshh-sobolevu/
Александр Соболев
Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
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