Павлюченко о Дзюбе: «Конечно, он будет забивать в следующем сезоне, куда он денется»

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко оценил перспективы форварда железнодорожников Артема Дзюбы в следующем сезоне.

«Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы еще забивать голы. У него сил еще полно, все будет зависит от того, как он подготовится к чемпионату. То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется», — приводит ТАСС слова Павлюченко.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. 34-летний форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.