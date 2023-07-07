Павлюченко уверен, что Медина и Фернандес не обращают внимания на критику болельщиков

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Это его выбор. Он неплохой футболист. Думаю, что он поможет «Спартаку» в новом сезоне. Когда я подписывал контракт со «Спартаком» сразу сказал, что никогда не перейду в ЦСКА. Я сдержал свое слово. Медина говорил также? Думаю, что болельщики будут очень негативно относиться к нему, когда он выйдет на поле против ЦСКА в футболке «Спартака». Но я думаю, что ему до лампочки! Пофиг! Также как и Фернандесу, который говорил, что в ЦСКА навсегда», — сказал Павлюченко «СЭ».

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. 26-летний парагваец провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Контракт хавбека с армейцами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.