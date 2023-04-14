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Сегодня, 20:46

Павлюченко уверен, что «Спартак» обыграет «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «Торпедо» встретится со «Спартаком».

«Тяжело «Спартаку» в матче с «Торпедо» будет в любом случае, «автозаводцы» выиграли же в последней игре. Они почувствовали вкус и энергию. Думаю, что красно-белые победят «Торпедо», однозначно. Черно-белые будут биться, но этого мало. Сегодняшний уровень «Спартака» и «автозаводцев» сравнивать нельзя. Но в футболе все может произойти. У красно-белых веселая команда, они могут обыграть лидера и проиграть аутсайдеру. Все будет зависеть от настроя «Спартака». Если они выйдут на поле, думая, что перед ними команда, которая вылетает в Первую лигу, то будет конец. Но «красно-белым» надо биться за второе место в РПЛ, золотые медали будет завоевать уже тяжело, но за «серебро» надо цепляться. Поэтому даже на ничью с «Торпедо» играть нельзя. Сегодня я уже бы не назвал игру этих клубов московским дерби. Сейчас матчи с «Динамо», «Локомотивом», ЦСКА — это дерби. Но «Торпедо» выглядит сейчас не очень хорошо, это просто очередная игра для «Спартака», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-spartak-pobedit-torpedo-ikh-uroven-sravnivat-nelzya-243346/
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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