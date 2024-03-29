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29 марта, 15:22

Павлюченко: «Краснодару» нельзя терять очки. Им некуда отступать!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Игра состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Этот матч — вызов для Мусаева после его возвращения в команду. Конечно, хочется, чтобы в первом матче была победа. «Краснодар» едет только за ней, потому они борются за чемпионство. «Краснодару» нельзя терять очки. Им некуда отступать! Игроки должны понимать, что с приходом нового тренера у всех появляются шансы. Настрой будет запредельный. «Локомотив» играет дома серьезно, быстро действует в атаке и достаточно много забивает. Шансы в матче равны», — сказал Павлюченко «СЭ».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (32 очка).

Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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