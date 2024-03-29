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29 марта, 13:25

Павлюченко считает «Динамо» фаворитом в матче против «Ростова»: «Они сильнее во всех компонентах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

Игра пройдет 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Сегодня мне очень нравится «Динамо». Физически хорошо выглядят. За тройку они борются точно, поэтому считаю их фаворитом в этом матче. Думаю, они однозначно переиграют «Ростов», сегодня они сильнее во всех компонентах. Кроме того, играют дома, болельщиков приходит много. В этом сезоне «Динамо» — хорошая и крепкая команда. Если раньше к ним относились легко, то сегодня так уже не говорят. Потому что они доказали, что у них бойцовский коллектив», — сказал Павлюченко «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Ростов» располагается на десятой строчке (27 очков).

Матч первого круга завершился победой московской команды со счетом 2:1.

Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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