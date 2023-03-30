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Павлюченко: «Ари — получеловек. Как негодяй себя вел»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист Роман Павлюченко высказался про экс-футболиста «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари.

«Наверное, Ари — один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле — поэтому, наверное, он один из них. Многие ребята, которые тренировались с ним в одной команде, говорили, что он такой — получеловек. Он себя как негодяй вел на поле, конечно. Он хочет стать депутатом в России? Я туда не лезу, его личное мнение», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В чемпионате России Ари играл с 2013 по 2021 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-ari-poluchelovek-kak-negodyaj-sebya-vel/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Роман Павлюченко
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