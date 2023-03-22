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Сегодня, 14:17

Павлюченко: «Я за то, чтобы в России вернули систему «весна-осень»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что в российском футболе надо играть по системе «весна — осень».

«Мне больше нравится система «весна-осень». Начал и закончил, чем все переносить. Также подготовка к сезону: провел и свободен. А так ты сначала готовишься, потом пауза, затем вновь подготовка. В итоге продолжаешь чемпионат непонятно в какой форме. Я за то, чтобы вернули «весна-осень», — приводит Sport24 слова Павлюченко.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-pavlyuchenko-ya-za-to-chtoby-v-rossii-vernuli-vesna-osen
Роман Павлюченко
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