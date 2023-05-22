Павлюченко заявил, что чемпионат Турции слабее РПЛ

Бывший футболист «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива», «Урала» и многих других клубов Роман Павлюченко заявил, что сейчас нет ни одного российского футболиста, который смог бы заиграть в Англии или Испании.

«При всем уважении к Захаряну какой ему «Челси»? Это агентские вбросы. Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию. А что касается Турции, при всем моем уважении лучше играть в РПЛ, чем в суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас. Смысл ехать туда и играть в Турции?» — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел 35 матчей за «Динамо», забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач.