Павлюченко заявил, что Дзюба стал важным игроком для «Локомотива»

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал выступление «Локомотива» после возобновления чемпионата.
«Хорошо, что «Локомотив» покинул зону вылета. Была странно видеть их там. Как оценю работу Галактионова? Пока в чемпионате одно победы, оценка тут очевидна — все хорошо. Надо продолжать в том же духе и не сбавлять обороты. Мастерство у этой команды есть. Дзюба? Он стал важным игроком для «Локомотива», команда преобразилась. Пусть забивает и дальше», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
34-летний россиянин присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб пять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Зенит» (48 очков).