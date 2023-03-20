Павлюченко заявил, что Дзюба стал важным игроком для «Локомотива»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал выступление «Локомотива» после возобновления чемпионата.

«Хорошо, что «Локомотив» покинул зону вылета. Была странно видеть их там. Как оценю работу Галактионова? Пока в чемпионате одно победы, оценка тут очевидна — все хорошо. Надо продолжать в том же духе и не сбавлять обороты. Мастерство у этой команды есть. Дзюба? Он стал важным игроком для «Локомотива», команда преобразилась. Пусть забивает и дальше», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

34-летний россиянин присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб пять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Зенит» (48 очков).