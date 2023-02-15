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Сегодня, 14:11

Павлюченко заявил, что ему нравится игра «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о продлении контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с клубом.

«Когда Абаскаль приходил в «Спартак», то говорили: «кто, куда, зачем?» Все смеялись. Потом, когда появился результат и рисунок игры, все очень быстро переобулись и стали поддерживать Абаскаля. Мы же люди какие — сначала надо в грязь, а потом целовать. Если руководство посчитало нужным продлить, и если есть результат, то почему нет? Это и доверие со стороны клуба, и толчок. Тренер понимает, что и руководство, и футболисты ему доверяют. Не стоит говорить, рано или не рано. Если есть результат, то почему нет? Я только за! Мне сегодняшняя игра «Спартака» нравится. Есть результат. Будет интересно понаблюдать за «Спартаком» после сборов, как они подготовились. Там «Зенит» надо как-то догонять», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4997639-pavlyuchenko-prodlenie-abaskalya-eto-doverenie-mne-igra-spartaka-nravitsya-ya-tolko-za.html
Роман Павлюченко
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ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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