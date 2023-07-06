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6 июля, 23:00

Павлюченко: «Думал, что Фернандес не пойдет никуда, кроме ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал информацию, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит».

«Значит, он тоже деньги любит. Но зная любовь Марио к ЦСКА, как он поменял свое мнение? Это неожиданно для меня. Думал, что Марио не пойдет никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень. Не знаю, в каком состоянии сейчас Фернандес, но он от флажка до флажка всегда готов был бегать. Даже если не тренировался, недели две — и наберет форму. «Зенит» получил хорошего игрока», — приводит «РБ Спорт» слова Павлюченко.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-dumal-chto-fernandes-ne-pojdet-nikuda-krome-tsska-no-mario-tozhe-lyubit-den-gi/
Марио Фернандес
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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