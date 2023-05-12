Павлюченко заявил, что «Спартаку» надо побороться хотя бы за «бронзу»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о перспективах московского клуба войти в тройку призеров по итогам сезона-2022/23 РПЛ.

«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА — третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми. Но получается все наоборот — армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова». Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые одну игру победят, потом две поиграют, затем еще что-нибудь. Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили. Теперь «Спартаку» надо хотя бы за «бронзу» побороться, потому что четвертое место — это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых. Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол — непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется. Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

После 26-ти туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего третьим «Ростова» на одно очко, а от ЦСКА — на два. В заключительных матчах сезона чемпионата России красно-белые сыграют с «Химками», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов».