КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:14

Павлюченко заявил, что «Спартаку» надо побороться хотя бы за «бронзу»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о перспективах московского клуба войти в тройку призеров по итогам сезона-2022/23 РПЛ.

«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА — третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми. Но получается все наоборот — армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова». Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые одну игру победят, потом две поиграют, затем еще что-нибудь. Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили. Теперь «Спартаку» надо хотя бы за «бронзу» побороться, потому что четвертое место — это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых. Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол — непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется. Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

После 26-ти туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего третьим «Ростова» на одно очко, а от ЦСКА — на два. В заключительных матчах сезона чемпионата России красно-белые сыграют с «Химками», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-spartaku-nado-khotya-by-za-bronzu-poborotsya-potomu-chto-chetvertoe-mesto-eto-proval-250525/
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хиддинк заявил, что падение уровня мастерства российских футболистов неизбежно

Агент Дивеева: «Все ошибки Игоря объяснимы и понятны, он пропустил полгода из-за травм»