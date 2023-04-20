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Сегодня, 16:37

Павлюченко заявил, что в РПЛ нет никакой интриги за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Никакой интриги и борьбы за чемпионство нет. Ее, по большому счету, и не было уже после зимней паузы. Сейчас все стало еще очевиднее. «Зенит» — чемпион РПЛ, это можно озвучивать как факт. Такой расклад может кому-то нравиться, кого-то раздражать, но в этом сезоне у клуба из Санкт-Петербурга не было настоящих конкурентов», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

После 23 туров отрыв «Зенита» от идущего на втором месте «Ростова» составляет девять очков. Подопечные Сергея Семака выигрывали четыре последних розыгрыша РПЛ. В случае победы в сезоне-2022/23, команда из Санкт-Петербурга станет десятикратным победителем чемпионата страны и получит вторую звезду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-zenit-chempion-rpl-e-to-mozhno-ozvuchivat-kak-fakt/
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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