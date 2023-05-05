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Сегодня, 16:06

Павлюченко заявил, что «Зенит» на две головы сильнее своих конкурентах в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался об уровне команд в РПЛ.

«По большому счету, чемпион был известен уже тогда, когда клубы ушли на зимнюю паузу. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении болельщиков. К сожалению, «Спартак» так и не смог приблизиться к «Зениту» на опасное расстояние. При всем уважении к красно-белым, сейчас в РПЛ нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к «Зениту», петербуржцы на две головы сильнее своих конкурентов», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко в 25 матчах. «Ростов» располагается на второй строчке с 50 очками. Третье место занимает «Спартак», в его активе 49 очков.

7 мая «Зенит» можно досрочно стать чемпионом РПЛ. Это случится, если подопечные Сергея Семака дома обыграют «Спартак», а «Ростов» потеряет очки в игре против воронежского «Факела».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-v-rpl-net-komandy-kotoraya-mogla-by-po-urovnyu-igry-priblizit-sya-k-zenitu/
Роман Павлюченко
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