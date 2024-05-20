Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:04

Печенин подвел итоги выступления «Крыльев Советов» в этом сезоне

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Белорусский защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин подвел командные итоги завершающегося сезона.

«Я к «Крыльям» присоединился только зимой, поэтому мне трудно как-то глобально подвести итоги этого сезона для команды, но весеннюю часть чемпионата мы, конечно, прошли неровно. Лично для себя сезон оцениваю отрицательно и неудачно. Начал в «Оренбурге», играл не так много, затем перешел в «Крылья», тут пока большую часть времени адаптировался. Если говорить о дальнейших перспективах, то в целом есть ощущение, что в этой команде смогу прогрессировать, буду все для этого делать», — цитирует Печенина Legalbet.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 40 очками занимают девятое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/zashitnik-pechenin-est-oshushenie-chto-v-krilyah/
ФК Крылья Советов (Самара)
1
0
Читайте также
Медведев выбыл из топ-4 мирового рейтинга
Камилу Джорджи обвиняют в разграблении виллы в Тоскане
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Орлов о Джикии: «Абаскаль поступил непорядочно! У испанца нет ни опыта, ни потрясающих человеческих качеств»

Источник: «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Крассо