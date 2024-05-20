Печенин подвел итоги выступления «Крыльев Советов» в этом сезоне

Белорусский защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин подвел командные итоги завершающегося сезона.

«Я к «Крыльям» присоединился только зимой, поэтому мне трудно как-то глобально подвести итоги этого сезона для команды, но весеннюю часть чемпионата мы, конечно, прошли неровно. Лично для себя сезон оцениваю отрицательно и неудачно. Начал в «Оренбурге», играл не так много, затем перешел в «Крылья», тут пока большую часть времени адаптировался. Если говорить о дальнейших перспективах, то в целом есть ощущение, что в этой команде смогу прогрессировать, буду все для этого делать», — цитирует Печенина Legalbet.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 40 очками занимают девятое место в турнирной таблице.