Педро Габриэл рассказал о причинах перехода в «Локомотив»

Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, почему решил перейти в московский клуб.

"Проект, который строит «Локомотив», показался мне очень перспективным. Сыграв в «Локо» один-два удачных сезона, передо мной откроются двери многих европейских чемпионатов. Ну и еще одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая. Как и любому человеку мне хотелось повысить уровень своей жизни и быть более раскрепощенным в денежном плане", — цитирует Габриэла Sport24.

22-летний форвард перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.