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Сегодня, 19:42

Педро Габриэля отстранили от тренировок с основной командой «Локомотива»

Алина Савинова
Педро Габриэль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Локомотива» Педро Габриэль отстранен от тренировок с основной командой из-за разногласий с тренерским штабом. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, бразильский нападающий не попал в заявку на матч 16-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2), так как не соблюдает требования новых тренеров клуба.

Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел 9 игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.

Источник: https://metaratings.ru/news/pedro-gabriel-otstranen-ot-trenirovok-s-osnovnym-sostavom-lokomotiva-1407120/
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