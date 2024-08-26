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Сегодня, 21:32

Педро — о детстве в Бразилии: «Перестрелок и криминала не было»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро вспомнил о своем взрослении в Бразилии.

«Можно сказать, что, собственно, я жил в одной из фавел в округе Сан-Паулу. Она не была супер-опасной, но все-таки это была фавела. Каких-то особенных опасностей не было, просто все всегда были либо дома с родственниками, либо на улице с друзьями. До 7 лет я жил там, но потом уже началась футбольная жизнь. Вот там, где я жил, не было никаких перестрелок, никакого криминала. Повезло. Такого не было», — цитирует Педро Legalbet.

18-летний футболист присоединился к «Зениту» в феврале. С того момента бразилец провел за команду 24 матча, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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