Педро: «Результат матча со «Спартаком» — неприемлемый»

Полузащитник «Зенита» Педро подвел итоги матча против «Спартака» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

- Мы знали, насколько мощная команда у «Спартака», насколько они сильны, какие у них есть качества, — начал Педро. — Возможно, во втором тайме мы сыграли лучше, но доигрывали в меньшинстве.

— Ты разочарован результатом? Или он приемлем?

— О, нет, неприемлем, мы не хотели такого результата. Конечно, мы хотели победы, но, к сожалению, мы ее не добились. Теперь нам надо понять, что было хорошего в этой игре, а что плохого. Чтобы, дай бог, мы одержали победу в следующем матче, — сказал Педро «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».