Педро назвал исполнением мечты дубль в ворота «Спартака»

Нападающий «Зенита» Педро рассказал, какие эмоции испытал, забив два мяча в ворота «Спартака».

3 апреля дубль 18-летнего бразильца принес «Зениту» победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России-2024/25.

«Дубль «Спартаку» — это было большое счастье, исполнение мечты! Это же еще были мои первые голы за «Зенит» в официальных матчах. Считаю, второй мяч — самый красивый в моей карьере. Я всегда стараюсь принести на поле максимум пользы и был очень рад, что тогда мне это удалось», — цитирует Педро Metaratings.

Педро выступает за сине-бело-голубых с февраля этого года. В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.