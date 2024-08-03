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Сегодня, 21:30

Педро: «Надеюсь в этом сезоне забить много голов»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» поделился своими планами на новый сезон РПЛ.

— Ты забил три мяча в трех играх чемпионата. Какова цель на сезон?

— Я надеюсь забить много голов. Слава Богу, я использую все шансы, которые получаю. Надеюсь, что у меня будет еще больше возможностей для того, чтобы завершать атаки и рассчитываю забить еще много голов в сезоне.

— Что думаешь о Максиме Глушенкове? У него уже шесть голов в чемпионате.

— Он очень хороший игрок. Я не знал о нем раньше, но по тому, что я вижу на тренировках и матчах, думаю, что он отличный игрок. Он забивает много, очень помогает команде. Прекрасный футболист!

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» победил «Ростов» — 5:0. Команда Сергея Семака набрала 9 очков и снова возглавила таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

ФК Зенит
Максим Глушенков
Педро (Зенит)
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