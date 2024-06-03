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Сегодня, 08:55

Педро — о чемпионской гонке: «Растеряли очки, когда вели в счете, но играли вничью или проигрывали»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» поделился мнением о конкуренции в РПЛ перед 30-м туром.

«Хотя у нас лучшие игроки, но уверенности в итоговой победе не было — не все зависело от нас. Мы растеряли очки, когда вели в счете, но играли вничью или проигрывали. Тем не менее сохраняли оптимизм, одолели «Ростов», а в Краснодаре все закончилось так, как нас устраивало», — сказал Педро «СЭ».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

РПЛ
ФК Балтика
Педро (Зенит)
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