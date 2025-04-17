Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

17 апреля, 10:50

Педро — о чемпионской гонке в РПЛ: «Мы не можем позволить себе терять очки»

Роман Кольцов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Мы готовы как физически, так и ментально, — начал Педро. — Слава богу, мы смогли добиться хороших результатов в играх с «Краснодаром» и «Ростовом». Теперь мы должны сосредоточиться. Знаем, что у нас впереди большие игры, и мы не можем позволить себе терять очки.

— Кого из соперников в чемпионской гонке стоит опасаться больше всего?

— Какой бы соперник ни был: «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», мы всегда будем стремиться к победе и делать все, что в наших силах. Это мы и делаем на поле.

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 52 очками после 24-го тура. Далее расположились «Зенит» (50 очков), «Спартак» (47) и ЦСКА (47).

8
Педро Родригес (Педро)
ФК Зенит
Читайте также
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя