Педро — о чемпионской гонке в РПЛ: «Мы не можем позволить себе терять очки»

Нападающий «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Мы готовы как физически, так и ментально, — начал Педро. — Слава богу, мы смогли добиться хороших результатов в играх с «Краснодаром» и «Ростовом». Теперь мы должны сосредоточиться. Знаем, что у нас впереди большие игры, и мы не можем позволить себе терять очки.

— Кого из соперников в чемпионской гонке стоит опасаться больше всего?

— Какой бы соперник ни был: «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», мы всегда будем стремиться к победе и делать все, что в наших силах. Это мы и делаем на поле.

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 52 очками после 24-го тура. Далее расположились «Зенит» (50 очков), «Спартак» (47) и ЦСКА (47).