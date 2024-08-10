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Сегодня, 20:21

Педро — о победе над «Динамо»: «Здорово, что мы продолжаем идти без потерь»

Алексей Михайлов
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Крайний нападающий «Зенита» Педро прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

Единственный гол в прошедшей встрече забил Максим Глушенков с передачи Педро.

«Здорово, что мы продолжаем идти без потерь. Но игра была тяжелая, и сам матч это показал. Мы смогли забить только во втором тайме. В первом была очень равная игра. Рад, что смог помочь команде голевой передачей, но мы понимаем: впереди еще много матчей. Сегодняшняя победа была очень важна для нас», — сказал Педро после матча.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 12 очками после четырех туров. В следующем матче первенства сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Химками» 18 августа.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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