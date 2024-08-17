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Сегодня, 12:27

Педро Роша хочет вернуться в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент экс-полузащитника «Спартака» Педро Роши Бернар Хэмилтон ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении бразильца в московский клуб.

«Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать]. Были ли переговоры? Они больше не обращались», — сказал Хэмилтон «СЭ».

15 августа стало известно о переходе Роши в клуб «Крисиума» на правах аренды.

Роша выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 год, но большую часть времени провел в аренде в других клубах. На счету 28-летнего игрока 19 матчей за красно-белых, 1 гол и 2 результативных передачи за московскую команду.

Педро Роша
ФК Спартак (Москва)
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