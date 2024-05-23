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Сегодня, 17:00

Педро сравнил матчи «Зенита» и «Спартака» с бразильскими дерби: «Адреналин тот же»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о том, что не видит разницы между бразильскими и российскими принципиальными противостояниями.

— В Бразилии ты неоднократно играл или посещал дерби. Можешь сравнить их по атмосфере с игрой «Зенита» и «Спартака»?

— Адреналин тот же. Дерби в Бразилии тоже очень мощные. Я не думаю, что есть большая разница. Дерби здесь такие же, как и там — «Кориантианс» и «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе». Все эти матчи захватывают. В последней домашней игре против ЦСКА поддержка наших фанатов была просто фантастической.

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Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
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