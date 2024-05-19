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Сегодня, 09:21

Педро вызван в молодежную сборную Бразилии

Виктория Кравченко
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Нападающий «Зенита» Педро вызван в сборную Бразилии для футболистов не старше 20 лет, сообщает Бразильская конфедерация футбола.

Тренировочный сбор команды пройдет с 3 по 11 июня. Главный тренер Рамон Менезес вызвал 23 футболистов. Команда будет готовиться к южноамериканскому чемпионату U-20 в Перу (январь 2025 года), где определятся четыре сборные-участницы молодежного ЧМ-2025 в Чили.

18?летний Педро в этом сезоне РПЛ провел 9 матчей, забив 1 гол. В четырех матчах Кубка России Педро отметился двумя мячами.

Сборная Бразилии по футболу
Педро (Зенит)
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