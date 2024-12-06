Форвард «Зенита» Педро: «В команде всегда будут поддерживать Соболева, забивает он или нет»

Бразильский нападающий «Зенита» Педро ответил, поддерживает ли команда форварда Александра Соболева на фоне критики, которую футболист получает в свой адрес после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Команда всегда будет поддерживать его, забивает он или нет. Мы всегда будем на его стороне, всегда будем говорить пробовать еще раз, даже если ошибся. Я думаю, что это очень важно, на поле видно — он очень сильный футболист. Тем более он уже забил несколько голов здесь. Вся команда всегда будет поддерживать своих, будь то Соболев или любой другой игрок», — цитирует Педро Metaratings.ru.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний нападающий провел 16 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.