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Судейство

Сегодня, 13:41

Перед голом «Пари НН» в ворота ЦСКА судья ошибочно не зафиксировал выход мяча за пределы поля

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла вердикт по итогам обращения ЦСКА, который попросил разобрать эпизод с первым голом в ворота армейцев в матче 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

На 33-й минуте защитник нижегородцев Дмитрий Стоцкий открыл счет после подачи с левого фланга. Согласно решению ЭСК, во время атаки «Пари НН» мяч покинул поле через боковую линию.

Ассистент судьи из-за неправильного движения не смог определить этот факт и разрешил продолжить игру. При этом ВАР не смог найти четких доказательств очевидной ошибки ассистента и не стал вмешиваться в игру в соответствии с протоколом.

Главным арбитром матча ЦСКА — «Пари НН» являлся Владимир Москалев, его ассистентами были Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Андрей Фисенко работал на игре в статусе ВАР, его ассистентом был Сергей Цыганок.

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