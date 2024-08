Перед матчем «Спартака» в РПЛ случилась заминка с гимном РФ

Перед матчем 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» произошла заминка с гимном РФ.

Вместо гимна на стадионе «Лукойл Арена» сначала началась фонограмма песни We are the champions, а потом гимн «Спартака». Лишь с третьей попытки удалось запустить нужную музыку. Гимн России исполнил музыкант Артур Беркут.

Первый символический удар по мячу нанес легендарный тренер красно-белых Олег Романцев.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» проходит в Москве. Встреча стала первой для красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.