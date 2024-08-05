Перед матчем «Спартака» в РПЛ случилась заминка с гимном РФ

Сегодня, 20:04
Перед матчем 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» произошла заминка с гимном РФ.
Вместо гимна на стадионе «Лукойл Арена» сначала началась фонограмма песни We are the champions, а потом гимн «Спартака». Лишь с третьей попытки удалось запустить нужную музыку. Гимн России исполнил музыкант Артур Беркут.
Первый символический удар по мячу нанес легендарный тренер красно-белых Олег Романцев.
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» проходит в Москве. Встреча стала первой для красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.