25 октября, 14:17

Перед матчем «Спартака» с «Оренбургом» прошла минута молчания в память жертв трагедии в Лужниках 1982 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото «СЭ»

Перед матчем между «Спартаком» и «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ состоялась минута молчания в память о жертвах трагедии с игры между красно-белыми и нидерландским «Хаарлемом» в Лужниках в 1982 году.

20 октября исполнилось 43 года со дня трагедии — в концовке игры случилась давка, в результате которой погибли десятки болельщиков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Оренбург

1

  • Saiga-спринтер

    Давка произошла по двух причинам. 1. Преступная халатность работников сдиона, которые не открыли все выходы со стадиона. 2. Из-за того, что много болельщиков стали уходить во стадиона до завершения матча. А когда поняли, что на последних минутах забит гол, повернули обратно и произошла давка во встречном движении масс.

    25.10.2025

