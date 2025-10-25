Перед матчем «Спартака» с «Оренбургом» прошла минута молчания в память жертв трагедии в Лужниках 1982 года

25 октября, 14:17
Перед матчем между «Спартаком» и «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ состоялась минута молчания в память о жертвах трагедии с игры между красно-белыми и нидерландским «Хаарлемом» в Лужниках в 1982 году.
20 октября исполнилось 43 года со дня трагедии — в концовке игры случилась давка, в результате которой погибли десятки болельщиков.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
Saiga-спринтер
Давка произошла по двух причинам. 1. Преступная халатность работников сдиона, которые не открыли все выходы со стадиона. 2. Из-за того, что много болельщиков стали уходить во стадиона до завершения матча. А когда поняли, что на последних минутах забит гол, повернули обратно и произошла давка во встречном движении масс.
