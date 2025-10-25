Перед матчем «Спартака» с «Оренбургом» прошла минута молчания в память жертв трагедии в Лужниках 1982 года

Перед матчем между «Спартаком» и «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ состоялась минута молчания в память о жертвах трагедии с игры между красно-белыми и нидерландским «Хаарлемом» в Лужниках в 1982 году.

20 октября исполнилось 43 года со дня трагедии — в концовке игры случилась давка, в результате которой погибли десятки болельщиков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.