22 ноября, 20:42
Сербско-русский флаг длинною в 600 метров пронесли по улицам Санкт-Петербурга перед товарищеским матчем между российской командой «Зенит» и сербской командой «Црвена Звезда», сообщает РЕН ТВ.
600-метровый триколор растянули в парке имени Кирова на Елагином острове.
Именно этот флаг в сентябре сербы пронесли по центральным улицам Белграда, чтобы поддержать Россию.
Время от времени сербские болельщики скандировали «Русские и сербы — братья навек», также участники акции пели «Катюшу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования