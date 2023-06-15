Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:58

Источник: переговорами по переходу Медины из ЦСКА в «Спартак» занимается агент Абаскаля

Legalbet: Абаскаль лично заинтересован в переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»
Иван Торопцев
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Переговорами по переходу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак» занимается Тим Мешедер, агент главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, утверждает Legalbet.

По данным источника, Абаскаль лично заинтересован в работе с 26-летним парагвайцем, но при этом о трансфере говорить пока рано.

В среду, 14 июня, парагвайский журналист Бруно Понт сообщил, что Мединой интересуются «Спартак» и ряд неназванных клубов из английской премьер-лиги.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за красно-синих во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро. Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2025 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/15501581/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Хесус Медина
24
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили в последний момент. Почему?
Россия — на 18-м месте в рейтинге УЕФА. Если ничего не изменится, через год окажемся в конце третьего десятка
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
В «Ростове» рассказали о переговорах с Ионовым: «Пока сложно сказать, увидим ли Алексея у нас»
Нападающий «Локомотива» Игнатьев может продолжить карьеру в «Сочи»
Агент Абаскаля заявил, что тренер готовится к началу сезона 2023/24
Агент Абаскаля рассказал о работе с Эшуортом: «Не проводили никаких операций»
Агент Абаскаля опроверг новость о переговорах по трансферу Медины в «Спартак»
Личка готовится возглавить «Динамо». При нем точно станет лучше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Анжи» рассказал о поведении Это‘О в команде

Защитник «Зенита» Сантос: «У меня было предложение от «Барселоны»