Источник: переговоры «Палмейраса» с «Зенитом» по Артуру еще не завершены

Переговоры «Палмейраса» и «Зенита» о переходе нападающего Артура еще не завершены, утверждает журналист Дон Алейшо. Решающая встреча состоится сегодня, 8 января.

Сегодня игрок присоединился к бразильскому клубу для прохождения медицинского обследования и первых тренировок.

Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В 2023 году 25-летний Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах и стал чемпионом Бразилии.