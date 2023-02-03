0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

Источник: переговоры по трансферу Баринова в «Бешикташ» продолжаются

Мария Гусева
Telegram Дзен

Переговоры по переходу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ» продолжаются, пока московский клуб не принял предложение турецкой стороны, сообщает «РБ Спорт».

«Бешикташ» ищет опорного полузащитника, и Баринов является одним из приоритетных вариантов. Турецкий клуб увеличил предложение до 5 миллионов, но железнодорожники его пока не приняли. По информации источника, работа по трансферу продолжается, несмотря на заверения в обратном от турецкой стороны.

Отмечается, что агент Павел Банатин, представляющий интересы Баринова, прилетел в ОАЭ.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Факел» арендовал алжирских полузащитников Рабеи и Брахими

Булыкин заявил, что «Локомотиву» нужно менять все руководство