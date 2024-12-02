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Сегодня, 13:39

«Ростов» отложил переговоры по возможному трансферу Глебова до зимней паузы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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По данным «СЭ», «Ростов» отложил все разговоры по теме трансфера полузащитника команды Данила Глебова до зимней паузы.

К 25-летнему игроку проявляет интерес московское «Динамо». Сделка зависит от того, насколько пожелания «Ростова» по сумме трансфера совпадут с возможностями и представлениями бело-голубых.

В текущем сезоне Глебов сыграл 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Данил Глебов
ФК Ростов
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