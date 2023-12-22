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Сегодня, 22:17

Источник: переход Артура в «Зенит» затягивается из-за сомнений вингера «Палмейраса»

Руслан Минаев
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Вингер «Палмейраса» Артур Гимараэс сомневается в целесообразности перехода в «Зенит», сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что игрок хочет закрепиться в основном составе клуба из Сан-Паулу. Помимо этого, 25-летний бразилец находится в отпуске и основательно не размышлял над переходом в клуб из Санкт-Петербурга, отдав все на рассмотрение своего агента.

Форвард перешел в «Палмейрас» из «Брагантино» в марте 2023 года за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Гимараэс провел за «Палмейрас» 43 матча, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по защитнику Лукасу Беральдо в размере 18 миллионов евро.

Артур почти в «Зените». Трансфер за 18 миллионов евро решит все игровые проблемы Семака?

ФК Зенит
ФК Палмейрас
Артур (Палмейрас)
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