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Сегодня, 14:36

Трансфер Кади Боргеса в «Краснодар» может сорваться

Алина Савинова
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Переход полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски в «Краснодар» может не состояться, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы не могут договориться о сумме трансфера из-за высоких требований азербайджанской стороны. Если «Карабах» не пойдет на компромисс по сумме трансфера, то «Краснодар» откажется от этой сделки.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за клуб из Азербайджана во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-mozhet-otkazat-sya-ot-transfera-kadi-borgesa/
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