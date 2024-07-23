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Сегодня, 08:31

UOL: переход Клаудиньо во «Фламенго» находится на грани срыва

Игнат Заздравин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансфер полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Фламенго» находится на грани срыва, сообщает UOL.

По информации источника, в бразильском клубе считают сделку «практически невыполнимой» в летнее трансферное окно. Несмотря на это, «Фламенго» планирует продолжать попытки подписать 27-летнего полузащитника, поскольку не имеет других вариантов усиления позиции по схожей стоимости.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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