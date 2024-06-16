Переход защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» может не состояться

По информации «СЭ», потенциальный трансфер защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит» находится под угрозой срыва.

В данный момент переговоры между клубами не идут. У «Зенита» есть несколько кандидатов на позицию правого защитника, Волков не является приоритетом.

В конце мая «РБ Спорт» сообщал, что клубы близки к соглашению по трансферу 21-летнего защитника за 5 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.