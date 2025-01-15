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Перес перешел из «Оренбурга» в парагвайский «Серро Портеньо»

Сергей Ярошенко
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Защитник Матиас Перес перешел из «Оренбурга» в парагвайский клуб «Серро Портеньо».

«Оренбург» благодарит Матиаса за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. Счастья тебе, молодой отец, и удачи, Мати!» —сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Футболист играл в «Оренбурге» с 2022 года. Всего 25-летний аргентинец провел за российскую команду 57 игр, в которых отметился 10 забитыми мячами.

По итогам 18 туров «Оренбург» набрал восемь очков и расположился на последней строчке в турнирной таблице РПЛ. Клуб отстает от зоны стыковых матчей на шесть очков.

Источник: Telegram-канал «Оренбурга»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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