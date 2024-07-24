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Сегодня, 09:32

Защитник «Оренбурга» Перес: «Спартак» не изменился с прошлого сезона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матиас Перес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес оценил уровень «Спартака», с которым его команда сыграла в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

«Оренбург» обыграл красно-белых на своем поле — 2:0. Перес забил победный гол.

«Изменился ли «Спартак» с момента нашего последнего матча? Откровенно говоря, нет. Они играли в той же манере, как и в последнем матче прошлого чемпионата. А вообще, кто бы ни тренировал «Спартак», матчи с этой командой мы чаще всего проводим очень хорошо», — цитирует Переса «Чемпионат».

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

Источник: «Чемпионат»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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