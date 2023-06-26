Перейдет ли Малком в «Ювентус»? Мнение Орлова

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал для «СЭ» возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в «Ювентус».

«Малком и «Ювентус»? Конкретики нет. Но надо учитывать, что туринцы разгрузили зарплатную ведомость. Ди Мария и Паредес летом покинули итальянский клуб. По идее теперь «Ювентус» в состоянии позвать зенитовского бразильца. Мне, правда, кажется, что Малкому лучше подойдет испанский чемпионат», — сказал Орлов «СЭ».

В июне сообщалось, что «Ювентус» готов сделать «Зениту» официальное предложение по Малкому.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».